Moody's avverte l'Italia: possibile taglio rating senza riforme

Economia

Sono molti, urgenti e complicati i dossier in ambito economico che dalle scrivanie dell'esecutivo di Mario Draghi passeranno direttamente su quelle di chi vincerà le elezioni. Dall'infinita battaglia sul reddito di cittadinanza al salario minimo, dalla chiusura dell'operazione Ita all'ipotesi scostamento di bilancio: ecco quali sono

Pensioni, inflazione e stipendi. Ma anche crisi aziendali, salario minimo, bollette e carburanti. Chi arriverà a Palazzo Chigi dopo le elezioni dovrà fare i conti con molti dossier economici, urgenti e complicati. Tra le priorità c’è sicuramente quella di aumentare le possibilità di spesa degli italiani. Sommandola alle altre sfide che l’Italia – come il resto del mondo – sta attraversando, ci sarà da capire come trovare i fondi necessari a risistemare il quadro. Con due grandi incognite che rischiano di peggiorare la situazione: la guerra in Ucraina e il Covid-19