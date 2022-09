S&P: "Il nuovo governo italiano si trova davanti a scelte difficili"

Lo afferma la società di rating mettendo in evidenza lo spazio di manovra di bilancio "limitato" per l'Italia fra un debito che dovrebbe attestarsi alla fine del 2022 poco sotto il 138% e un deficit previsto quest'anno al 6,3%. "Attuazione riforme per il Pnrr sono chiave per la ripresa economica"

Il nuovo governo italiano guidato da Giorgia Meloni si trova davanti a "scelte difficili" nell'ambito della recessione europea e l'elevato debito. Lo afferma S&P Global Ratings mettendo in evidenza lo spazio di manovra di bilancio "limitato" per l'Italia fra un debito che dovrebbe attestarsi alla fine del 2022 poco sotto il 138% e un deficit previsto quest'anno al 6,3%. "Nonostante questo non anticipiamo imminenti rischi di bilancio dalla transizione al nuovo governo", osserva S&Pprevedendo una "recessione lieve" per il Belpaese nel 2023 con il pil calo dello 0,1%. Per il 2024 è previsto un pil in crescita dell'1,5%.