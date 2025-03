Fosse Ardeatine, Meloni: “Indicibile massacro, ferita lacerante”

"Ciò che accaduto il 24 marzo di ottantuno anni fa rappresenta una delle ferite più laceranti inferte a Roma e all'Italia intera”. In una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda “l'eccidio delle Fosse Ardeatine, perpetrato dalle truppe naziste di occupazione come azione di rappresaglia per l'attacco partigiano di via Rasella”.