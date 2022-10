Vigilanza del mercato, accesso alla Pubblica amministrazione, contratti collettivi. La dichiarazione dello stato d’emergenza per un anno delle province di Ferrara, Modena e Parma colpite dal maltempo tra il 17 e il 19 agosto, con lo stanziamento di 7,8 milioni di euro per le misure più urgenti. E soprattutto il via libera a otto impianti per la produzione di energia rinnovabile, per una potenza complessiva di 314 megawatt. Sono queste le principali decisioni prese dal Consiglio dei Ministri riunitosi il 5 ottobre.

Via libera a 8 impianti per l’energia rinnovabile

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ha deciso l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per otto progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica e geotermica), per una potenza complessiva pari a circa 314 megawatt. Di questi 8 progetti, 3 verranno realizzati in Puglia, 3 in Basilicata e 2 in Toscana.

Dove saranno gli 8 impianti

I progetti riguardano un impianto eolico nei comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso (Matera), per una potenza di 72,8 megawatt; quello di "Venusia" nei comuni di Venosa e Maschito, in provincia di Potenza, da 36 megawatt; due in provincia di Foggia: quello nei comuni di San Paolo di Civitate località Masseria Difensola, e Poggio Imperiale località La Colonnella (31,35 megawatt), quello di "Serra Palino" nei comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela (48 megawatt). Via libera anche al progetto per l'impianto agri-ovi-fotovoltaico "Copertino" nei comuni di Copertino e Galatina, in provincia di Lecce, da 60 megawatt. Sono stati deliberati poi il permesso di ricerca finalizzato all'impianto pilota geotermico "Cortolla", nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), da 5 megawatt elettrici; la proroga del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione dell'impianto eolico nei comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano, in provincia di Potenza, da 55,8 megawatt; e l'impianto pilota geotermico "Castelnuovo", nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), da 5 megawatt elettrici.