Economia

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito termini e modalità per beneficiare del credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute quest’anno per l’installazione di sistemi di accumulo dell'energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. Le domande si potranno fare in via telematica dall’1 al 30 marzo 2023. Lo stanziamento è di 3 milioni di euro: in base alle richieste verrà poi fissata la percentuale di incentivo