Caro energia, Patuano: famiglie devono cambiare abitudini di consumo

Dopo le rassicurazioni sulle scorte di gas in Italia (ultime, in ordine di tempo, quelle dell'ad di Eni, Claudio Descalzi), in questo periodo rimane fondamentale cercare di aumentare l’efficienza e ridurre i consumi di energia. Cosa bisogna fare perché il prossimo inverno non sia gelido? A Sky TG24 Business, il presidente di A2A , Marco Patuano , spiega perché è necessario che le famiglie italiane modifichino le loro abitudini.

Patuano: "In Italia l'uso del gas è molto ciclico"

“In Italia l’uso del gas è molto ciclico”, dice Patuano. “Si consumano circa 350 milioni di metri cubi al giorno. Di questi, 200 milioni sono quelli domestici. Per ridurli, ci vuole la collaborazione dei singoli”. Serve dunque cambiare i comportamenti. Il piano voluto dal Governo, che prevede quindici giorni di riscaldamento in meno e l’abbassamento di un grado della temperatura, va già in questo senso. “In Italia, il gas viene usato anche a livello industriale e per la produzione di energia elettrica: in quei comparti, ci si può regolare e ci sono piani emergenziali. Ma per i consumi domestici, le azioni responsabili delle famiglie sono fondamentali”.