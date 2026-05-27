Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Automotive, assessore Guidesi: “Se la Commissione non cambia, rischio nuovi disoccupati"

Economia

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia è intervenuto all'assemblea annuale dell'Ara, a Bilbao, lanciando un allarme sul futuro della situazione economica e occupazionale del comparto. "La transizione ecologica non si trasformi in una desertificazione industriale", ha affermato Guidesi

ascolta articolo

Durante l’assemblea annuale dell’Alleanza delle Regioni automobilistiche europee (Ara) a Bilbao, in Spagna, l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha espresso preoccupazione sul futuro del settore. “Se la Commissione Europea non cambia radicalmente impostazione sull’Automotive, la situazione economica e occupazionale del comparto non potrà che peggiorare ulteriormente, con gravi ripercussioni sociali nell’intero Continente”, ha dichiarato Guidesi.

In pochi anni il comparto europeo ha perso 4 milioni di auto

L'assessore ha spiegato che da quattro anni la Lombardia "combatte in Europa per difendere il settore Automotive". Un comparto che ritiene "strategico non solo per il tessuto produttivo lombardo e italiano, ma per tutta l’industria europea". Se da un lato, la Regione porta avanti una "battaglia di buon senso" con le altre aree manifatturiere europee, la transizione ecologica - ha dichiarato l'assessore lombardo - non si può trasformare "in una desertificazione industriale”. A parer di Giudesi, infatti, “la rigidità regolatoria imposta dall’Unione Europea" rappresenta un grande assist ai costruttori cinesi, ma un "danno enorme per le imprese europee". Che in pochi anni hanno perso 4 milioni di auto prodotte nel continente e, di conseguenza, centinaia di migliaia di posti di lavoro. "Numeri che - ha continuato l'assessore - certificano il fallimento di un approccio ideologico”.

Vedi anche

Ferrari Luce, la presentazione della supercar elettrica a Roma. FOTO

Secondo Guidesi, bisogna "riconoscere un ruolo centrale alle Regioni europee"

Gli obiettivi ambientali, perciò, "devono essere raggiunti attraverso il principio della ‘neutralità tecnologica’, valorizzando tutte le innovazioni disponibili e accompagnando il cambiamento senza distruggere filiere produttive, competenze e occupazione”, ha sostenuto l'assessore. Ribadendo la necessità di riconoscere un ruolo centrale alle Regioni europee: “Esiste una distanza evidente tra la burocrazia impositiva della Commissione Europea e il pragmatismo delle Regioni, che ogni giorno si confrontano con le esigenze reali di lavoratori e imprese. Non è accettabile che l’Ara, che rappresenta i territori dove si concentra la produzione Automotive europea, sia stata esclusa dai tavoli strategici sul futuro del settore”. Secondo Guidesi, poi, la volontà della Commissione di accentrare la gestione dei fondi di coesione "svilisce il ruolo dei governi regionali". La Lombardia, quindi, "continuerà a opporsi con determinazione a questa visione, perché senza il contributo delle Regioni non può esistere una politica industriale europea efficace”. “Serve correggere subito gli errori compiuti negli ultimi anni – ha concluso Guidesi – rimettendo al centro industria, lavoro e competitività affinché l’automotive non sia il primo dei settori messi in difficoltà da una strategia suicida”.

Leggi anche

Stellantis, cosa prevede il piano industriale Fastlane 2030

Economia: Ultime notizie

100 Best in Class, la classifica 2026 dei migliori studi professionali

Economia

Torna l'iniziativa promossa da Euroconference e TeamSystem in collaborazione con il Corriere...

Assegno nucleo familiare, aggiornati i livelli di reddito: importi

Economia

Cambiano le soglie di reddito per l’Assegno per il nucleo familiare, rivalutate dell’1,4%. Gli...

Ets, Italia contro il meccanismo: il confronto con i Paesi europei

Economia

Il presidente di Confindustria Orsini ha chiesto la sospensione dell'EU Emissions Trading System,...

9 foto

Fisco, controlli su prelievi e versamenti: le operazioni a rischio

Economia

Per milioni di cittadini italiani, effettuare un prelievo al bancomat o depositare denaro sul...

Rottamazione Imu, Tari e multe, Comuni in ordine sparso: la mappa

Economia

Da inizio anno, la normativa sulla rottamazione delle cartelle esattoriali ha ampliato il suo...

Economia: I più letti