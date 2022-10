5/15 ©IPA/Fotogramma

Enea ha calcolato che queste misure amministrative, se attuate dall'80% delle famiglie italiane, possono comportare un risparmio nazionale di 2,7 miliardi di metri cubi di metano e circa 180 euro mediamente in meno all'anno in bolletta per utenza. Il vademecum fornisce istruzioni anche sui corretti comportamenti quotidiani per garantire il necessario ricambio d'aria negli ambienti climatizzati permettendo di eliminare batteri, virus, muffe e allergie. Ecco in dettaglio il decalogo dell'Enea per attuare le misure taglia-consumi di gas

