In Francia gigafactory Stellantis e Mercedes per batterie elettriche

Stellantis e Mercedes hanno inaugurato in Francia una gigafactory di batterie per auto elettriche, la prima delle tre previste in Europa. Il grande stabilimento si trova a Billy-Berclau Douvrin, nel nord del Paese, non lontano dalle città di Lille e di Lens. L'iniziativa è stata promossa da Automotive Cells Company (Acc), la società di proprietà in parti uguali di Stellantis, TotalEnergies e Mercedes. All'evento ha partecipato anche il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Supportato da 7 miliardi di euro di investimenti, di cui 2,8 miliardi di fondi pubblici, il progetto di Acc aiuterà la transizione verso la mobilità sostenibile. I dipendenti saranno in tutto 6.000. "Qui siamo nel futuro, è un grande progetto europeo", ha commentato John Elkann, presidente di Stellantis.

La gigafactory Stellantis ha comunicato che con una capacità produttiva iniziale di 13 gigawattora (GWh), destinata ad aumentare fino a 40 GWh entro il 2030, l'impianto realizzerà batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni con un’impronta di CO2 minima. Il primo dei tre centri di produzione europei sarà operativo entro la fine del 2023. La gigafactory contribuirà all’obiettivo di Stellantis di raggiungere una capacità produttiva di 250 GWh in Europa entro il 2030 e consentirà all’Azienda di portare avanti la propria missione per offrire una gamma completa di tecnologie per le batterie in grado di soddisfare le necessità dei clienti dell’intero portafoglio di brand Stellantis. L’Azienda sta operando per garantire una capacità di circa 400 GWh entro il 2030 grazie a cinque gigafactory situate in Europa e Nord America e ad altri contratti di fornitura. leggi anche Auto, a marzo mercato cresce ancora: più 26% in Europa

Il programma di riqualificazione Secondo quanto riferisce l'azienda in un comunicato, oltre alla produzione di batterie, Stellantis, ACC, l’Union des industrie et métiers de la métallurgie, lo Stato e la regione hanno creato il Battery Training Center di Douvrin come parte del programma di riqualificazione e aggiornamento professionale. Grazie a un corso di 400 ore, i dipendenti di Stellantis acquisiranno nuove competenze nella produzione di batterie. L'obiettivo è aiutare la regione Hauts-de-France a svolgere un ruolo da protagonista in un settore cruciale per la transizione verso l’elettrificazione. Entro il 2025 almeno 600 dipendenti opereranno nell’impianto per la produzione di batterie. leggi anche Verso addio a superbollo ma polizze Rc auto potrebbero essere più care

Tavares: "Serviranno altre due Gigafactory in Nord America" "Faremo due gigafatory in Nord America, una in Canada e una negli Stati Uniti. Sappiamo che avremo bisogno di una terza e di una quarta negli Stati Uniti. Ci saranno degli annunci", ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, incontrando i giornalisti al termine dell'inaugurazione. "Saremmo felici di vendere batterie ad altri costruttori. Nessun problema, siamo aperti per il business - ha spiegato l'ad -. È normale che prima noi azionisti, Stellantis e Mercedes, prendiamo la quota di batterie che ci serve, ma se, oltre a questo, c'è un business redditizio, siamo molti aperti". Macron: "Grande giorno per Francia e Europa" ''E' un grande giorno per la regione Hauts-de-France, per il nostro Paese e per l'Europa": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, nel giorno dell'inaugurazione della Gigafactory di Acc tra Billy-Berclau e Douvrin, nel nord della Francia. leggi anche Bonus auto e furgoni dopo alluvione in Emilia-Romagna: come funziona