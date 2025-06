Omicidio Denisa, trovata vertebra durante scavi vicino casa del killer

Le ruspe erano arrivate ieri insieme ai carabinieri territoriali e del Sis, oltre ai vigili del fuoco. Il sospetto della procura era che l'uomo potesse aver commesso altri delitti, motivo per cui si stanno setacciando le denunce e segnalazioni di scomparsa. La procura non esclude poi che Frumuzache possa aver avuto un complice

Una vertebra nascosta sottoterra aprirebbe un nuovo capitolo nell’inchiesta su Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che ha confessato i femminicidi delle escort Denisa Paun e Ana Maria Andrei i cui corpi sono stati ritrovati in un terreno adiacente l'abitazione dell’uomo. A Montecatini l'attività è concentrata nell'area del bosco delle Panteraie e a Monsummano nel terreno pertinente l'abitazione dove l'uomo vive con la moglie e i due figli.

Indagini in corso

Le ruspe erano arrivate ieri insieme ai carabinieri territoriali e del Sis, oltre ai vigili del fuoco. In azione nei due terreni anche i nuclei cinofili dei carabinieri e nuovi accertamenti sono stati effettuati anche nel box metallico adiacente alla casa. La procura di Prato ha emesso un decreto di ispezione, perquisizione e sequestro nelle due aree. Il sospetto è che l'uomo possa aver commesso altri delitti, motivo per cui si stanno setacciando le denunce e segnalazioni di scomparsa. La procura non esclude poi che Frumuzache possa aver avuto un complice, ipotesi che si collegherebbe anche al fatto che nella stanza del residence di Prato (dove ha confessato di aver ucciso Denisa), non sarebbe stata trovata alcuna traccia ematica anche se l'uomo ha detto di averla decapitata lì.