Meteo, lunedì torna il caldo africano, temperature fino a 38 gradi

Martedì 15 luglio alta pressione africana. Giornata soleggiata con cielo localmente poco nuvoloso, rare precipitazioni, caldo in deciso aumento. Temperature in ulteriore aumento, 34-35°C al Centro-Nord. Mercoledì 16 anticiclone africano sull'Italia. Giornata prevalentemente soleggiata con caldo diffuso, ma non eccessivo se non su Toscana e Lazio. Picchi massimi di 35°C su Toscana e Lazio. Giovedì 17 prevale l'anticiclone ma attenzione ai temporali. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio scoppieranno dei temporali al Nordest e settori adriatici centrali. Altrove bel tempo soleggiato e asciutto. Temperature in aumento in Toscana, stazionarie altrove. Infine venerdì 18 luglio pressione in ulteriore aumento. Giornata ampiamente stabile e soleggiata da Nord a Sud; isolati rovesci pomeridiani sui rilievi alpini orientali. Temperature ancora in aumento.

