Meteo, quando tornerà l'anticiclone con temperature sopra i 30 gradi

Almeno fino al termine di questa seconda settimana di luglio l’Italia potrà godere di una parentesi estiva molto più dolce. Niente picchi bollenti, niente notti in bianco con il ventilatore acceso: solo un’estate più equilibrata, quella di una volta, fatta di giornate calde, ma non estreme e di serate in cui si può dormire con la finestra aperta senza boccheggiare. Non si faccia troppe illusioni, però, chi non sopporta il caldo: l’anticiclone africano non ha affatto gettato la spugna. Siamo in presenza solamente di una tregua.