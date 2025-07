Meteo, nel weekend tornano temporali e grandine: ecco dove

Introduzione

Nel cuore dell’estate è in arrivo una fase di forte instabilità che porterà temporali, grandinate e fulmini in molte regioni italiane. Dopo giorni di sole e caldo moderato, tra sabato 12 e domenica 13 luglio il meteo subirà un brusco cambiamento, come segnalato da iLMeteo.it. Le previsioni annunciano un doppio fronte perturbato che colpirà l’Italia, interrompendo il periodo tipicamente stabile e soleggiato, specie al Centro-Sud. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni.