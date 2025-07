Incendio vicino ai binari, stop all'Alta velocità Roma-Firenze

La circolazione dei treni è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni. In corso l'intervento dei vigili del fuoco

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, a causa di un " importante incendio che sta interessando la zona". Lo rende noto Rfi. È in corso, dalle 14, l'intervento dei vigili del fuoco con due squadre e un'autobotte. Come comunica Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire rallentamenti fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni.

Rogo scoppiato a Fidene

L'incendio di sterpaglie, in base a quanto si apprende, sarebbe partito da un terreno privato nella zona di Fidene, area Nord della Capitale. Da alcuni minuti è tornata regolare la linea convenzionale tra lo snodo di Roma Tiburtina e Settebagni, mentre resta ancora sospesa quella dell'Alta Velocità. Al momento sono in corso verifiche per accertare eventuali guasti causati dalle fiamme alle infrastrutture.