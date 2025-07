Il 10 luglio un violento incendio è scoppiato in un campeggio a Rocchette, località di Castiglione della Pescaia (Grosseto), costringendo all'evacuazione circa 600 persone. Le fiamme, partite da un'avaria a un dissalatore, hanno causato l’esplosione di alcune bombole di gas. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, volontari, elicotteri antincendio e autobotti dell’Esercito. I turisti sono stati trasferiti in strutture di accoglienza come il palazzetto dello sport e Casa Mora