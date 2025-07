Truffe online, operazione della polizia: sequestrate oltre 2.000 sim

Le schede venivano impiegate per commettere falsi trading online. L'indagine ha coinvolto 23 soggetti residenti in Campania e ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti. Le attività illecite, realizzate attraverso la rete e spesso con sofisticati metodi di social engineering, erano finalizzate a ottenere i dati personali e bancari degli utenti e le credenziali di accesso ai conti correnti

Oltre 2.000 schede sim sequestrate. È questo il bilancio dell'operazione eseguita dalla polizia in Italia per il contrasto alle truffe online, alle frodi informatiche e agli accessi abusivi a sistemi informatici. Le sim sequestrate venivano impiegate per commettere falsi trading online. L'indagine, nella quale sono stati impiegati 70 operatori specializzati dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica italiana, ha coinvolto 23 soggetti residenti in Campania. Nel corso delle operazioni sono state anche rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti. Le attività illecite, realizzate attraverso la rete e spesso con sofisticati metodi di social engineering, erano finalizzate a ottenere i dati personali e bancari degli utenti e le credenziali di accesso ai conti correnti.