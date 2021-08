Friends, Jennifer Aniston e David Schwimmer nuova coppia?

approfondimento

Una fonte ha detto alla rivista Closer: "Dopo la reunion è diventato chiaro che il ricordo del passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese”. I due, che hanno interpretato i tanto amati personaggi di “Friends” dal 1994 al 2004, hanno ammesso al conduttore della reunion James Corden che il momento non è mai stato quello giusto per perseguire qualcosa fuori dallo schermo. "Ho avuto una grande cotta per Jen", ha confessato David durante lo speciale della HBO a maggio. Jennifer ha poi risposto: "Era ricambiata". David ha continuato: "Entrambi ci stavamo schiacciando l'uno contro l'altra, ma era come se passassero due navi. Uno di noi era sempre in una relazione e non abbiamo mai attraversato quel confine". La fonte ha continuato: "Hanno trascorso del tempo a casa di Jen, dove lei ha cucinato per lui e si sono divertiti insieme, chiacchierando e ridendo. Sono stati anche visti bere vino, immersi in una conversazione, mentre camminavano in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara, dove era chiaro che c'era molta chimica tra di loro".