Jennifer Aniston, l'ex marito Theroux parla della fine della relazione

Justin Theroux, l'ex marito di Jennifer Aniston, ha recentemente parlato della sua relazione con l'attrice diventata una diva grazie a Friends (divismo che ha poi coltivato con tanti altri ruoli, passando dal piccolo al grande schermo).

Nella lunga intervista che ha concesso al magazine Esquire, che gli ha anche dedicato una meravigliosa copertina assieme al suo cagnolone, l'attore, regista e sceneggiatore statunitense ha rivelato non tanto i motivi della rottura (quelli sono quasi sempre gli stessi per tutti: l'amore e la passione finiscono) bensì come si sono lasciati. In tanti li davano per due ex ai ferri corti e invece Theroux ha smentito quelle voci.



"Che piaccia o no, tra noi non c’è stata una rottura drammatica e ci vogliamo bene” ha dichiarato Theroux. “Sono sincero quando dico che ho a cuore la nostra amicizia… Sarebbe una perdita se non fossimo rimasti in contatto, almeno per me. E mi piace pensare che sia la stessa cosa pure per lei".