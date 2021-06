People, Jennifer Aniston conquista la copertina del magazine

La protagonista di Friends ha raccontato al magazine: “Ho un lavoro che amo, ho nella mia vita persone che per me sono tutto e ho dei bellissimi cani”

Dal piccolo al grande schermo passando per il mondo della moda dove si è imposta come icona di stile, Jennifer Aniston ( FOTO ) ha conquistato il pubblico divenendo la star che tutti noi conosciamo oggi, tra le sue pellicole più celebri troviamo sicuramente Ti odio, ti lascio, ti..., Io & Marley, The Good Girl e Cake.

approfondimento

Nelle scorse ore il magazine People ha svelato la sua cover settimanale che vede protagonista proprio Jennifer Aniston.

Stando a quanto riportato nella didascalia del post, l’attrice ha parlato della sua vita raccontando il felice momento vissuto in questo periodo: “Sono davvero in uno stato di benessere. Ho un lavoro che amo, ho nella mia vita persone che per me sono tutto e ho dei bellissimi cani”.

In seguito, Jennifer Aniston ha aggiunto: “Sono semplicemente un essere umano davvero fortunato”. Nel giro di poco tempo il post ha ottenuto più di 38.000 like su Instagram.