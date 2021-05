Reunion di Friends, segui con noi l’attesissima puntata in streaming

Incomincia il countdown: tra pochi minuti, alle 9 in punto, andrà in onda (in contemporanea con gli USA, in versione originale sottotitolata) su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW la puntata-evento che entrerà a pieno titolo nella storia del piccolo schermo. Seguite con noi questo episodio imperdibile, che potrete riguardare anche questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Uno in versione doppiata