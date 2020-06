David Beckham ( FOTO ) pubblica una foto su Instagram in compagnia della moglie Victoria, e lo scatto diventa virale per la sua t-shirt. L’ex calciatore di Manchester United, PSG e Milan ha infatti scelto di indossare una maglietta con un’immagine di una scena del telefilm “ Friends ” con Matthew Perry e Matt LeBlanc (rispettivamente Chandler e Joey). La foto ha subito colpito tutti i fan del telefilm cult, che hanno scritto tra i commenti numerose battute e frasi dei due personaggi. Lo stesso David Beckham è intervenuto riadattando una classica battuta recitata da Matthew Perry: “ Could I be wearing anymore clothes? ”.

La famiglia Beckham fan di Friends e l’attesa reunion

Non è la prima volta che la famiglia Beckham mostra la sua passione per il telefilm “Friends”. Proprio il mese scorso David Beckham ha condiviso sui social una foto con la figlia Harper di 8 anni. Entrambi indossavano una felpa con la frase “How you doin?”, classica battuta di Joey, il personaggio interpretato da Matt LeBlanc. In quel caso è stata Courteney Cox, Monica in “Friends”, a rispondere all’omaggio esprimendo tutta la sua felicità e la dolcezza della foto. L’attrice ha conosciuto l’ex calciatore sul set di “Modern Family”, entrambi presenti per il finale dell’undicesima stagione. Tutti i fan di “Friends” attendono l’annunciata reunion prevista inizialmente per maggio e posticipata a causa della pandemia (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Marta Kauffman, co-creatrice del telefilm, ha rivelato che le riprese sono vicine: “Speriamo di poter tornare sul set ad agosto, se tutto va bene, se non ci sarà una seconda ondata e lo studio sarà aperto. Se tutto sarà al suo posto e capiamo tutti i protocolli, possiamo ancora fare uno show stupendo, a un certo punto registreremo, intorno alla fine di agosto”. Tanta attesa per la reunion del cast di uno dei telefilm più amati nella storia della tv e oggi scoperto e seguitissimo anche dalle nuove generazioni grazie ai servizi streaming.