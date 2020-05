David Beckham quasi calvo, la foto senza cappellino fa il giro del web

L’ex calciatore è stato fotografato nella sua città natale in compagnia della piccola Harper, ma non sarà di certo un capello in più o in meno a togliergli il fascino e il carisma che lo hanno reso una delle star più amate al mondo.

Victoria Beckham: il successo della moglie di David Beckham

Se David Beckham si è affermato come uno dei calciatori più famosi di sempre, dall’altro lato Victoria ha riscritto la storia della musica pop con Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C e Mel B.

La popstar ha preso parte a uno dei movimenti di girl power più celebri della discografia regalando al pubblico singoli e album divenuti iconici; tra i brani più popolari della formazione britannica troviamo “Spice Up Your Life”, “Wanna Be”, “Never Give Up On The Good Times”, Stop e Too Much.

Negli anni successivi Victoria Beckham ha deciso di accantonare la carriera discografica per concentrarsi sulla moda, sua grande passione da sempre, diventando una delle stiliste più famose al mondo.