Friends, confermata la reunion, le riprese a fine agosto

Stando a quanto riportato dal magazine The Wrap e da altre testate del settore, tra circa due mesi dovrebbero partire le riprese dello speciale dedicato alla celebre serie televisiva

Grandi novità per tutti i fan di una delle serie più popolari, amate e iconiche del piccolo schermo: FRIENDS! Il magazine The Wrap ha intervistato la co-creator Marta Kauffman, che ha rivelato alcune informazioni sull’atteso speciale.

Friends: al via le riprese della reunion

L’emergenza legata al COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha fermato i set cinematografici e televisivi di tutto il mondo, costringendo attori e crew a bloccare i set; tra le produzioni fermate dalla pandemia anche l’evento speciale che avrebbe riunito tutti gli attori del cast principale di Friends, ovvero Jennifer Aniston, Lisa Kudrow (FOTO), Courteney Cox (FOTO), Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry.

Poche ore fa The Wrap ha parlato dell’avvio delle riprese dell’episodio speciale che avrebbe dovuto conquistare il mercato a maggio in concomitanza con il lancio d HBO MAX. Queste le parole di Marta Kauffman: “Speriamo di poter tornare sul set ad agosto, se tutto va bene, se non ci sarà una seconda ondata e lo studio sarà aperto”.

In seguito Marta Kauffman ha aggiunto: “Se tutto sarà al suo posto e capiamo tutti i protocolli, possiamo ancora fare uno show stupendo, a un certo punto registreremo, intorno alla fine di agosto”.