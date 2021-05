Friends, le frasi e le citazioni più belle delle 10 stagioni

In trepidante attesa della puntata speciale che andrà in onda domani 27 maggio alle ore 9 (in contemporanea con gli USA, in versione originale sottotitolata) su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW (e alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Uno in versione doppiata), inganniamo l'attesa rileggendo assieme le "cit." più indimenticabili di Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey. La lacrimuccia è garantita già qui ora, figuriamoci domani mattina guardando la reunion! Vi aspettiamo

I fan di Friends domani mattina avranno preso ferie, ci scommettiamo: l'attesissimo episodio speciale che vede la reunion degli amici più famosi della storia dello schermo (e anche della storia dell'amicizia) andrà in onda domani 27 maggio alle ore 9 (in contemporanea con gli USA, in versione originale sottotitolata) su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW (e alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Uno in versione doppiata).



Per ingannare la trepidante attesa, non ci rimane che rivivere tutte le emozioni che in un decennio Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey ci hanno regalato. Per farlo alla loro maniera, abbiamo pensato di selezionare le migliori frasi e citazioni di tutte e dieci le stagioni di Friends.

Proprio in quelle sta il segreto del successo di questi sei amici: le loro parole, i loro dialoghi così realistici e convincenti sono quelli che immediatamente hanno permesso al pubblico di catapultarsi lì con loro, nell'appartamento di Monica, a bere un caffè assieme a loro al Central Perk o sulle poltrone di Chandler e Joey.



Uno show in cui le parole sono così importanti da fare andare controcorrente, decidendo di mantenere come titolo anche da noi (che di solito traduciamo la qualunque...) la versione originale: Friends (Jennifer Aniston su Brad Pitt: “È stato una delle mie guest star preferite").



La grandezza di Friends sta nel fatto di aver perfettamente mostrato come gli amici siano una famiglia, come i legami che ti scegli siano ben più inscindibili di quelli di sangue con i quali già nasci.

E lo sapete che l’espressione friend zone mutuata dalla lingua inglese per descrivere la situazione in cui uno dei due componenti di una coppia di amici ambirebbe, non corrisposto, a trasformarla in una relazione amorosa nasce proprio da lì?

La genesi di questo modo di dire ha una data certa: il 3 novembre 1994, giorno in cui andò in onda A lume di candela (in inglese The One with the Blackout), settimo episodio della prima stagione della serie.



Joey, parlando dell’amore impossibile di Ross per Rachel dice: “Because you waited too long to make your move. And now you’re in the ‘friend zone’” (tradotto: perché tu hai aspettato troppo tempo per fare la tua mossa. E adesso ti ritrovi nella zona dell’amico).

E Ross risponde: “No, no, no. I’m not in the zone”. E in tutta risposta Joey se ne esce con una frase che potremmo considerare la prima della rosa di citazioni che segue: “No. Ross, you’re mayor of the zone” (tu sei addirittura il sindaco di Friend zone).



Ecco quindi le migliori battute, veri e propri tormentoni, di Friends.





01 Come ti va? (How you doin'?) di Joey (Matt LeBlanc)





La frase più pronunciata da Joey è proprio questa: Come ti va? (How you doin'?).



Utilizzata in "N" occasioni ma soprattutto in quelle da latin lover, per fare colpo sulle ragazze. Ed è sempre accompagnata dall'espressione sensuale di rito, una specie di blue still à la Zoolander ante-litteram che più che sexy si rivela alquanto buffa.



Negli Stati Uniti la frase è entrata in breve tempo nella cultura di massa mentre in Italia purtroppo le traduzioni differenti per ogni occasione in cui viene pronunciata non hanno fatto sì che questa citazione di Joey prendesse piede.





02 Avevamo rotto! (We were on a break!) di Ross (David Schwimmer)





Questa frase si riferisce alla terza stagione e può essere interpretata in più modi (come di fatto farà Ross…)

Si tratta dell’episodio in cui Rachel e Ross si prendono una pausa di riflessione ma Ross interpreta male la proposta di lei e, anziché credere di essere soltanto in pausa, si convince che è finita. Tanto da finire a letto con un'altra donna la sera stessa. In italiano non regge l'equivoco tra il verbo to break (rompere) e il termine break (pausa). Non appena Rachel scopre il tradimento, lo lascia definitivamente benché all'inizio volesse andare avanti con la relazione.



La frase "Avevamo rotto!" (We were on a break!) diventerà un vero e proprio tormentone di Ross, che la ripete più volte nella terza stagione e anche in quelle successive, in svariate occasioni.

Secondo un’altra interpretazione, invece, non si tratterebbe dell’equivoco linguistico to break-break ma di una differenza di vedute tra Rachel e Ross.

Lui si giustifica sempre dicendo “we were on a break” (eravamo in pausa), lei dice che erano passate poche ore e lo vive quindi comunque come un tradimento.

E nel trailer della reunion? Chiedono a Jennifer Aniston “Were Rachel and Ross on a break?” e lei, a differenza del suo personaggio, ammette “sì, lo erano!”





03 Lui è la sua aragosta (He's her lobster) di Phoebe (Lisa Kudrow)





Nella seconda stagione Rachel e Ross litigano e lei si convince che non siano fatti per stare assieme. Lui è quindi disperato ma Phoebe (Lisa Kudrow) lo rincuora e lo rassicura, spiegandogli che lui e Rachel sono come due aragoste.



"Le aragoste si innamorano e restano unite per la vita. In effetti voi potete vedere le coppie di vecchie aragoste che si muovono nel vivaio sempre chela nella chela".

Come sempre, Phoebe se ne esce con una delle sue astruse teorie, quelle per cui la amiamo più che mai. Eppure la sua saggezza e il suo filosofeggiare hanno sempre qualcosa di assolutamente vero, a dispetto dell'assurdità delle cose che pronuncia.

Infatti, quando Rachel e Ross faranno pace e si baceranno, lei affermerà:"Vedete? Lui è la sua aragosta!".





04 Gatto rognoso, bel gattone (Smelly cat, smelly cat) di Phoebe (Lisa Kudrow)





Phoebe, grazie a quella sua saggezza e con quel suo filosofeggiare assurdo cui accennavamo prima, è una vera e propria enciclopedia di citazioni.



Gatto rognoso, bel gattone (Smelly cat, smelly cat) è il titolo e il ritornello della sua canzone più famosa, la sua hit senza se e senza ma.

Phoebe suona la chitarra al Central Perk, la leggendaria caffetteria in cui i sei amici si ritrovano praticamente ogni giorno.

In una puntata verrà addirittura girato un videoclip di Gatto rognoso, quando Phoebe spera di aver svoltato facendo il grande salto nel mondo discografico. Rimanendo poi scottata dalla scelta della produzione di usare un'ugola diversa dalla sua (e poi da un'amica che le ruba il testo per uno spot di una lettiera per gatti).