Scream 7, esce il nuovo film della saga horror: cosa sappiamo

La trama Sidney Prescott vive ormai una vita tranquilla nella cittadina di Pine Grove, nell'Indiana. L'orrore di Ghostface sembra ormai alle spalle, ma un nuovo assassino mascherato prende di mira Tatum, la figlia di Sidney. Per la protagonista si riaprono quindi le porte del passato, costringendola a una nuova lotta per la sopravvivenza. I grandi ritorni Dopo l'assenza dal sesto capitolo della saga, Neve Campbell veste di nuovo i panni di Sidney Prescott. Con lei anche Courteney Cox, che riprende lo storico ruolo della giornalista Gale Weathers. Tornano anche David Arquette come Linus Riley (ex marito di Gale morto nel quinto film), Matthew Lillard (Stu Macher, assassino del primo film), Scott Foley (Roman Bridger, killer del terzo film), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin, nipote di Randy Meeks, caro amico di Sidney Prescott ucciso in Scream 2) e Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin, la sorella gemella di Chad). Infine il regista: Scream 7 è diretto da Kevin Williamson, storico sceneggiatore e produttore dei primi film della saga.