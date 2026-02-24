Scream 7, esce il nuovo film della saga horror: cosa sappiamo

Grandi ritorni per il settimo capitolo del franchise sul killer Ghostface, al cinema dal 25 febbraio: Neve Campbell veste di nuovo i panni di Sidney Prescott e Courteney Cox riprende il ruolo della giornalista Gale Weathers. Il regista, inoltre, è Kevin Williamson, storico sceneggiatore e produttore delle prime pellicole
Sidney Prescott è tornata, e un nuovo Ghostface è pronto a distruggerla. Il 25 febbraio arriva nelle sale cinematografiche italiane Scream 7, nuovo capitolo della saga horror e sequel di Scream VI. Un film segnato dai ritorni dei grandi protagonisti delle prime pellicole: ecco cosa sappiamo.
La trama
Sidney Prescott vive ormai una vita tranquilla nella cittadina di Pine Grove, nell'Indiana. L’orrore di Ghostface sembra ormai alle spalle, ma un nuovo assassino mascherato prende di mira Tatum, la figlia di Sidney. Per la protagonista si riaprono quindi le porte del passato, costringendola a una nuova lotta per la sopravvivenza.
I grandi ritorni
Dopo l’assenza dal sesto capitolo della saga, Neve Campbell veste di nuovo i panni di Sidney Prescott. Con lei anche Courteney Cox, che riprende lo storico ruolo della giornalista Gale Weathers. Tornano anche David Arquette come Linus Riley (ex marito di Gale morto nel quinto film), Matthew Lillard (Stu Macher, assassino del primo film), Scott Foley (Roman Bridger, killer del terzo film), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin, nipote di Randy Meeks, caro amico di Sidney Prescott ucciso in Scream 2) e Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin, la sorella gemella di Chad). Infine il regista: Scream 7 è diretto da Kevin Williamson, storico sceneggiatore e produttore dei primi film della saga.
I dubbi sulla figlia di Sidney
Nel frattempo c’è un dubbio sulla timeline che assilla i fan della saga di Ghostface. Come spiega il sito everyeye.it, dopo la pubblicazione del trailer alcuni utenti hanno osservato che la figlia adulta di Sidney, Tatum, dovrebbe essere nata prima di Scream 4. Ma nel quarto capitolo non viene mai menzionata, e nel quinto la protagonista aveva dei figli ma erano più piccoli di Tatum. Fra le ipotesi c’è quella secondo cui la nascita di Tatum risalga effettivamente al tempo di Scream 4, con Sidney che ha scelto di tenere segreta la sua esistenza.
Il cast completo
- Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell
- Gale Weathers, interpretata da Courtney Cox
- Tatum Evans, interpretata da Isabel May
- Mindy Meeks-Martin, interpretata da Jasmin Savoy Brown
- Chad Meeks-Martin, interpretato da Mason Gooding
- Jessica Bowden, interpretata da Anna Camp
- Mark Evans, interpretato da Joel McHale
- Hannah Thurman, interpretata da Mckenna Grace
- Chloe Parker, interpretata da Celeste O'Connor
- Benjamin "Ben" Brown, interpretato da Sam Rechner
- Lucas Bowden, interpretato da Asa Germann
- Robby Rivers, interpretato da Mark Consuelos
- Marco Davis, interpretato da Ethan Embry
- George Willis, interpretato da Timothy Simons
- Madison, interpretata da Michelle Randolph
- Scott, interpretato da Jimmy Tatro
