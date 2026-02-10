Scream 7, il nuovo poster del film

Neve Campbell tornerà a interpretare Sidney Prescott. Nel cast anche anche Courteney Cox e David Arquette. Dietro la macchina da presa Kevin Williamson. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 27 febbraio
In attesa della data di uscita sul mercato italiano, la pagina Instagram di Scream ha condiviso il poster del settimo capitolo del franchise horror. Protagonista Neve Campbell per la regia di Kevin Williamson. Presenti anche Courteney Cox e David Arquette.
scream 7, la locandina su instagram
Neve Campbell tornerà a interpretare Sidney Prescott in Scream 7. La pellicola, in arrivo a circa tre anni dal precedente film, vedrà presenti anche Courteney Cox e David Arquette, rispettivamente interpreti di Gale Weathers e Linus Riley. Nel cast Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos, Tim Simons, Matthew Lillard e Joel McHale.
Il franchise ha offerto un nuovo sguardo sul lavoro con il poster condiviso sul profilo Instagram. In occasione dell’annuncio della produzione, Neve Campbell ha raccontato: “È sempre stato un vero piacere e un onore interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai diminuito. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei esserne più entusiasta!”.
L’attrice ha aggiunto: “Anche se sono stata incredibilmente fortunata a realizzare questi film sia con il maestro dell'horror Wes Craven che con il talentuoso team di Matt e Tyler, ho sognato per molti anni quanto sarebbe stato fantastico realizzare uno di questi film con Kevin Williamson al timone”.
Approfondimento
Scream 7, è uscito il nuovo trailer del film
Infine, l’attrice ha concluso: “Kevin non è solo fonte di ispirazione come artista, ma è anche un caro amico da molti anni”. La pellicola debutterà sul mercato statunitense tra pochi giorni, più precisamente il 27 febbraio. Al momento massimo riserbo sulla data di distribuzione in Italia.
Paramount Pictures Italia ha pubblicato i primi dettagli della sinossi del film: “Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May)”. La trama prosegue: “Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle”.
Approfondimento
Scream 7, Mark Consuelos si unisce al cast del film
Lucky Red - Prime Video - Prime Video - Vision Distribution (via Webphoto)
21 film da vedere in streaming a febbraio. FOTO
L'elenco dei film da vedere sul piccolo schermo nel mese di febbraio, una programmazione che spazia da pellicole d'azione, commedie, film d'animazione, thriller e molto altro. Tra prime visioni e lungometraggi originali realizzati per le piattaforme di streaming. Le date di uscita e i dettagli sulle trame A cura di Vittoria Romagnuolo