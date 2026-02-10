Scream 7, il nuovo poster del film

In attesa della data di uscita sul mercato italiano, la pagina Instagram di Scream ha condiviso il poster del settimo capitolo del franchise horror. Protagonista Neve Campbell per la regia di Kevin Williamson . Presenti anche Courteney Cox e David Arquette.

scream 7, la locandina su instagram

Neve Campbell tornerà a interpretare Sidney Prescott in Scream 7. La pellicola, in arrivo a circa tre anni dal precedente film, vedrà presenti anche Courteney Cox e David Arquette, rispettivamente interpreti di Gale Weathers e Linus Riley. Nel cast Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos, Tim Simons, Matthew Lillard e Joel McHale.

Il franchise ha offerto un nuovo sguardo sul lavoro con il poster condiviso sul profilo Instagram. In occasione dell’annuncio della produzione, Neve Campbell ha raccontato: “È sempre stato un vero piacere e un onore interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai diminuito. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei esserne più entusiasta!”.

L’attrice ha aggiunto: “Anche se sono stata incredibilmente fortunata a realizzare questi film sia con il maestro dell'horror Wes Craven che con il talentuoso team di Matt e Tyler, ho sognato per molti anni quanto sarebbe stato fantastico realizzare uno di questi film con Kevin Williamson al timone”.