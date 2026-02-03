Scream 7, è uscito il nuovo trailer del film

Neve Campbell sarà la protagonista del nuovo capitolo della celebre saga horror. Dietro la macchina da presa Kevin Williamson, coinvolto anche nella scrittura della sceneggiatura con Guy Busick. Nel cast Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, David Arquette, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos e Tim Simons. Inoltre, confermata la presenza di Matthew Lillard, Joel McHale e Courteney Cox.

In occasione dell’edizione 2026 del Super Bowl, Paramount Pictures ha pubblicato un nuovo trailer, presente nel video in apertura. Scream 7, in arrivo prossimamente anche nelle sale cinematografiche italiane, uscirà in America tra poche settimane, più precisamente il 27 febbraio 2026.

Questa la sinossi ufficiale distribuita da Paramount Pictures Italia: “Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia". Il testo prosegue: "Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle”.

L’attrice protagonista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 660.000 follower: “Sono passati trent'anni da quando ho risposto al telefono per la prima volta, e ora lo faccio di nuovo. Sono così grata all'incredibile team e a tutti i fan che hanno supportato Scream e Sidney nel corso degli anni”. Il regista ha aggiunto: “Sidney è tornata e sta combattendo ancora una volta contro Ghostface. Niente mi ha dato più gioia che andare al lavoro ogni giorno e lavorare con un gruppo di persone così talentuose. E a guidare il gruppo c'era Neve Campbell, la partner migliore, più talentuosa e cortese che un regista potesse desiderare. Ha dato tutto e non vedo l'ora che tutti la vedano”.

Il franchise, inaugurato con il primo distribuito nel 1996, è tra le saghe più celebri e di successo del grande schermo. Il nuovo lavoro uscirà a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro arrivato a oltre 160.000.000 di dollari al botteghino internazionale.