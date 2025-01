Scream 7, Jasmin Savoy Brown tornerà nel sequel del film horror

Jasmin Savoy Brown torna a vestire i panni di Mindy Meeks-Martin in Scream 7. L'attrice si unisce così a Mason Gooding, volto di Chad, fratello di Mindy, nel settimo capitolo dell'amato franchise horror.

Le riprese della pellicola, diretta da Kevin Williamson, sono attualmente in corso ad Atlanta. Accanto a Bown e Gooding troviamo anche le veterane Neve Campbell e Courteney Cox, nuovamente nei panni di Sidney Prescott e Gale Weathers. Joel McHale interpreterà invece il marito di Sidney. E, insieme a lui, ci saranno in veste di new entry I nuovi membri del cast includono anche Isabel May nel ruolo della figlia di Sidney, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner e Anna Camp.

L'inizio delle riprese

Kevin Williamson ha pubblicato una foto di backstage lo scorso 9 gennaio, per celebrare l'inizio delle riprese. "Non dovrei postare su Scream e spero che Spyglass Media Group e Paramount Pictures mi perdoneranno, ma quando hai uno dei giorni migliori della tua vita è davvero difficile tenerlo per te", ha scritto nella didascalia. "Che giornata straordinaria ho trascorso lavorando con un cast e una troupe talentuosa. Hanno dato il massimo e mi hanno sostenuto in ogni fase del percorso. Sono molto grato per questa opportunità e per Wes Craven che è stato nei miei pensieri per tutto il tempo. Il profondo impatto che ha avuto sulla mia vita e sulla mia carriera è infinito. Che giornata! Non vedo l'ora che arrivi domani!"