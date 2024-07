Scream 7, Neve Campbell annuncia la data di inizio della produzione

Intervistata da IndieWire, Neve Campbell ha rivelato: “Partiremo a dicembre per un conflitto di impegni miei e di Kevin”

A fine anno inizieranno le riprese di Scream 7, il nuovo capitolo del franchise horror (FOTO) che dal 1996 spaventa il pubblico di tutto il mondo. Intervistata da IndieWire, Neve Campbell ha offerto un importante aggiornamento sulla produzione.

scream 7, neve campbell: "partiremo a dicembre" Neve Campbell, o meglio Sidney Prescott, tornerà in Scream 7. Kevin Williamson, sceneggiatore dei primi due e del quarto film, firmerà la regia raccogliendo il testimone dalla coppia formata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. L’attrice ha aggiornato il pubblico in merito allo stato dei lavori: “Sono avvero, davvero felice che stia accedendo. Avremmo dovuto iniziare a settembre, ma partiremo a dicembre per un conflitto di impegni miei e di Kevin, ma ora abbiamo tutto allineato. E alla fine credo sia meglio così perché avremo tutto il tempo per fare le cose nel migliore dei modi. Quindi, sono davvero entusiasta per ciò”. approfondimento Scream, Neve Campbell tornerà nel settimo film

L’attrice ha poi rivelato di non riuscire a guardare i film horror: “Faccio fatica a guardare film horror, davvero”. Neve Campbell ha aggiunto: “Ho sempre avuto la sensazione che non sia il mio genere. Non mi piace l’esperienza di sedermi, guardare ed essere spaventata. Alcune persone lo amano molto e anch’io so che possono essere fantastici. Quindi, probabilmente dovrei sedermi e guardarne alcuni”. approfondimento Scream 6, i registi su Neve Campbell: “Vogliamo un altro film con lei"

Massimo riserbo sugli altri nomi del cast di Scream 7, di cui al momento non è ancora stata annunciata la data di distribuzione. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli della pellicola.