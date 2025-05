1/16 ©Getty

Non finisce, con la chiusura del del Festival di Cannes 2025, la stagione glamour della Costa Azzurra. Nel weekend dal 23 al 25 maggio tutti i riflettori si sono spostati a Monte Carlo per l'annuale Gran Premio di Formula 1, che ha visto in prima linea i sovrani monegaschi, Alberto II di Monaco e sua moglie la principessa Charlene che ha rubato la scena in total red, look firmato Louis Vuitton con pantaloni, blusa in seta e pump coordinate (di Manolo Blahnik)

GP Monaco, le star a Monte Carlo: da Anya Taylor-Joy a Charlotte Casiraghi. FOTO