Chanel ha arruolato ufficialmente Jacob Elordi come volto di uno dei prodotti di punta della linea Beauty del marchio, Bleu de Chanel , icona del mondo delle fragranze maschili dalla storia molto antica e da sempre rappresentata da grandi protagonisti dello star system. L'identità del nuovo global ambassador di Eau de Chanel è stata rivelata attraverso diversi teaser sui profili social del brand e in molti hanno immediatamente capito chi fosse il nuovo uomo della Maison, dal momento che la fisicità di Elordi è piuttosto riconoscibile. L'attore, inoltre, già nella famiglia del marchio da quando nel 2024 ha girato lo spot di Chanel N° 5 con Margot Robbie diretto da Luca Guadagnino, ha avuto il privilegio negli ultimi mesi di indossare una serie di look custom disegnati da Matthieu Blazy durante la promozione del film "Cime Tempestose". Chanel non ha una linea d'abbigliamento Uomo ma da un po' si sta aprendo all'universo maschile , nel quale conta molti clienti (non a caso, agli ambassador, si è unito di recente l'attore Pedro Pascal ); il mondo beauty resta un canale perfetto per operare in questa questa direzione.

Elordi icona anche nel mondo Beauty

Jacob Elordi è un attore talentuoso o e solo bello? Se lo chiedeva alcuni giorni fa Pedro Almodóvar in una intervista diventata virale per queste considerazioni su uno dei nomi più quotati a Hollywood in questo momento.

Una cosa è certa: Elordi è richiestissimo e lo provano i continui nuovi ingaggi dell'attore sul set e fuori, specialmente in campo moda, dove è già un'icona di stile italiano (da anni è testimonial di Bottega Veneta) ed è anche rappresentante dei gioielli di lusso di Cartier.

Jacob Elordi ora si prende la sua fetta anche del mondo della bellezza diventando il volto di Bleu de Chanel nella stagione in cui arriva sul mercato Bleu de Chanel l'Exclusif, un profumo di fascia alta che punta a conquistare un pubblico dalla bellezza magnetica e inafferrabile.

L'australiano, che a giugno spegnerà ventinove candeline, si è fatto fotografare su un set minimalista e notturno con l'abito da sera.

Al momento online sono disponibili solo i bellissimi scatti di Karim Sadli, fashion photographer che ha ritratto tutte le grandi star della moda e non solo, ma il teaser della campagna del profumo, che sarà svelata solo a fine maggio, anticipa il concept pensato per il nuovo profumo.

Esistono molte sfumature di blu (ce lo diceva già Meryl Streep/Miranda Priestly ne Il Diavolo veste Prada, per restare nell'attualità) ma la sfumatura olfattiva di Bleu de Chanel è unica, come la persona che la sceglie.

Raro è anche il fascino di Elordi, golden boy di Hollywood, amato dal pubblico, apprezzato dalla critica e con alle spalle già una considerevole carriera tra cinema e tv di peso, da Euphoria ora in oda, a serie come The Narrow Road to the Deep North.

Con questo ingaggio Elordi prende il posto di Timothée Chalamet, divo da molto prima di lui e testimonial della fragranza nel 2024.

Chalamet subentrò come uomo di Bleu a Gaspard Ulliel, che morì tragicamente nel 2022.

La campagna della star di Dune portava la firma di Martin Scorsese e diventò, come è logico, subito virale.

Con Elordi si apre una nuova epoca, sempre nel solco della tradizione del marchio ma con un occhio più attento all'oggi.

L'attore incarna una mascolinità libera ed istintiva, spiega Thomas du Pré de Saint Maur, capo del comparto Fragrance & Beauty della Maison. In questo senso, sembra davvero perfetto per il marchio e per uno dei suoi profumi più famosi.