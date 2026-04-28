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Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Ilary Blasi svelerà l’esito del ballottaggio eliminatorio. Al televoto quattro inquilini: Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Paola Caruso e Marco Berry. Annunciato anche l’ingresso di Alvin, chiamato ad aiutare i concorrenti in una prova

Martedì 28 aprile Ilary Blasi condurrà la tredicesima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. A rischio eliminazione quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Paola Caruso e Marco Berry. Spazio all’ingresso di Valeria Marini. Annunciata la presenza di Alvin.

grande fratello vip, le anticipazioni di martedì 28 aprile

A pochi giorni dall’ultimo appuntamento, Ilary Blasi (FOTO) accompagnerà il pubblico nel corso di una nuova serata all'insegna delle emozioni. Presenti in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il sito del programma televisivo ha pubblicato le prime anticipazioni offrendo uno sguardo sulla tredicesima puntata. Stando a quanto rivelato, la conduttrice cercherà di fare luce sul fidanzato misterioso di Francesca Manzini e sui nuovi equilibri all'interno della casa più spiata del piccolo schermo.

 

Attesa per il ballottaggio che decreterà il nuovo concorrente eliminato tra Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Paola Caruso e Marco Berry. Valeria Marini, entrata come ospite, si confronterà con Antonella Elia. Annunciato anche l’ingresso di Alvin, chiamato ad aiutare gli inquilini in una prova.

Approfondimento

Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata

Dall’inizio della trasmissione, sei concorrenti hanno già lasciato il programma. Nicolò Brigante, secondo vip ritiratosi per motivi personali, ha raccontato la partecipazione in un messaggio condiviso sul profilo Instagram che conta più di 169.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto". L'ex inquilino ha proseguito: "Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero”.

 

GionnyScandal (FOTO), primo concorrente ritiratosi in questa edizione del reality-show, ha appena fatto il suo ritorno discografico pubblicando il singolo I ragazzi non piangono, arrivato a circa un anno di distanza dalla distribuzione dell’album Saudade.

Approfondimento

Grande Fratello Vip, chi è Blu Barbara Prezia. FOTO
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO

Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere

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