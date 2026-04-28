Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

A pochi giorni dall’ultimo appuntamento, Ilary Blasi ( FOTO ) accompagnerà il pubblico nel corso di una nuova serata all'insegna delle emozioni. Presenti in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli . Il sito del programma televisivo ha pubblicato le prime anticipazioni offrendo uno sguardo sulla tredicesima puntata. Stando a quanto rivelato, la conduttrice cercherà di fare luce sul fidanzato misterioso di Francesca Manzini e sui nuovi equilibri all'interno della casa più spiata del piccolo schermo.

Dall’inizio della trasmissione, sei concorrenti hanno già lasciato il programma. Nicolò Brigante, secondo vip ritiratosi per motivi personali, ha raccontato la partecipazione in un messaggio condiviso sul profilo Instagram che conta più di 169.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto". L'ex inquilino ha proseguito: "Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero”.

GionnyScandal (FOTO), primo concorrente ritiratosi in questa edizione del reality-show, ha appena fatto il suo ritorno discografico pubblicando il singolo I ragazzi non piangono, arrivato a circa un anno di distanza dalla distribuzione dell’album Saudade.