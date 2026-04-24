Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Nel decimo appuntamento, andato in onda venerdì 17 aprile, Nicolò Brigante ha deciso di lasciare definitivamente il reality-show (FOTO) per motivi personali. Successivamente, l’ex inquilino ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero. Adesso si riparte, a modo mio”. Oltre a Nicolò Brigante, altri concorrenti hanno già lasciato il gioco: Blu Barbara Prezia, Dario Cassini, Giovanni Calvario e Ibiza Altea per volere dei telespettatori e GionnyScandal per motivi personali.

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