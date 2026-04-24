Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Attesa per il verdetto del televoto tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. Dopo alcuni giorni nel monolocale, Paola Caruso farà il suo ritorno in casa. Annunciato l'arrivo imminente di Valeria Marini
Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi (FOTO) tornerà al centro dello studio per raccontare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Attesa per il verdetto del televoto tra Alessandra Mussolini e Marco Berry.
grande fratellop vip, le anticipazioni di venerdì 24 aprile
Venerdì 24 aprile Ilary Blasi condurrà la dodicesima puntata del reality-show. Presenti in studio le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare i comportamenti dei concorrenti. Stando alle anticipazioni diffuse dal sito di Mediaset Infinity, Ilary Blasi entrerà in casa per un’importante comunicazione riguardante la trasmissione. Spazio al ruolo di Alessandra Mussolini all’interno del reality-show. Occhi puntati su Lucia Ilardo, al centro di alcune dinamiche.
Inoltre, previsto il ritorno di Paola Caruso, trasferitasi momentaneamente nel monolocale dopo essere risultata la concorrente meno votata all’ultimo ballottaggio. Inoltre, Ilary Blasi svelerà l’arrivo imminente di Valeria Marini. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il nuovo inquilino eliminato tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. Nel frattempo, Antonella Elia ha staccato il primo biglietto per l'appuntamento conclusivo con il reality-show.
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Nel decimo appuntamento, andato in onda venerdì 17 aprile, Nicolò Brigante ha deciso di lasciare definitivamente il reality-show (FOTO) per motivi personali. Successivamente, l’ex inquilino ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero. Adesso si riparte, a modo mio”. Oltre a Nicolò Brigante, altri concorrenti hanno già lasciato il gioco: Blu Barbara Prezia, Dario Cassini, Giovanni Calvario e Ibiza Altea per volere dei telespettatori e GionnyScandal per motivi personali.
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere