grande fratello vip, le anticipazioni di martedì 12 maggio

Martedì 12 maggio Ilary Blasi ( FOTO ) tornerà al centro dello studio per il sedicesimo appuntamento del reality-show. Presenti anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici , chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. In attesa dell’inizio della puntata, il sito del reality-show ha diffuso le prime anticipazioni. Stando a quanto riportato, Francesca Manzini sarà chiamata a confrontarsi con gli altri inquilini. Spazio al percorso di Raimondo Todaro all’interno della casa.

Marco Berry (FOTO) ha lasciato la casa nel corso della quindicesima puntata, andata in onda venerdì 8 maggio. Dopo l’annuncio della sua eliminazione, l’ex inquilino ha dichiarato in un video condiviso dal profilo Instagram del reality-show: “È stato un grande piacere, è stato bellissimo”. Paola Caruso, uscita dalla casa nell’appuntamento del 28 aprile, ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto con un post sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Grazie a tutte le persone che mi amano e mi hanno amato sempre e sostenuto in questo mese e mezzo. Vi porto nel cuore”. Usciti precedentemente altri sei concorrenti: Blu Barbara Prezia (FOTO), Dario Cassini, GionnyScandal, Giovanni Calvario, Ibiza Altea e Nicolò Brigante.