Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono i cinque concorrenti al televoto. Già in finale Antonella Elia e Alessandra Mussolini
Ilary Blasi condurrà la sedicesima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il terzo finalista tra cinque concorrenti: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Antonella Elia e Alessandra Mussolini saranno protagoniste di due sorprese.
grande fratello vip, le anticipazioni di martedì 12 maggio
Martedì 12 maggio Ilary Blasi (FOTO) tornerà al centro dello studio per il sedicesimo appuntamento del reality-show. Presenti anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. In attesa dell’inizio della puntata, il sito del reality-show ha diffuso le prime anticipazioni. Stando a quanto riportato, Francesca Manzini sarà chiamata a confrontarsi con gli altri inquilini. Spazio al percorso di Raimondo Todaro all’interno della casa.
Annunciate sorprese per le finaliste: Antonella Elia ritroverà l’amica Vera Gemma e Alessandra Mussolini rivedrà la sua cagnolina Betzy. Spazio al televoto che decreterà il nome del terza finalista tra cinque concorrenti, ovvero Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Infine, spazio alla gara dei talenti.
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Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista
Marco Berry (FOTO) ha lasciato la casa nel corso della quindicesima puntata, andata in onda venerdì 8 maggio. Dopo l’annuncio della sua eliminazione, l’ex inquilino ha dichiarato in un video condiviso dal profilo Instagram del reality-show: “È stato un grande piacere, è stato bellissimo”. Paola Caruso, uscita dalla casa nell’appuntamento del 28 aprile, ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto con un post sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Grazie a tutte le persone che mi amano e mi hanno amato sempre e sostenuto in questo mese e mezzo. Vi porto nel cuore”. Usciti precedentemente altri sei concorrenti: Blu Barbara Prezia (FOTO), Dario Cassini, GionnyScandal, Giovanni Calvario, Ibiza Altea e Nicolò Brigante.
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Grande Fratello Vip, eliminata Paola Caruso
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere