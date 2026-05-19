Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni della finale

Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Renato Biancardi sono i cinque inquilini già finalisti. Raimondo Todaro e Raul Dumitras al televoto. Alla conduzione Ilary Blasi. In studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buoamici

Ilary Blasi ( FOTO ) condurrà l’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip . Raimondo Todaro e Raul Dumitras si stanno sfidando al televoto. Cinque concorrenti hanno già staccato un biglietto da finalista: Antonella Elia, Alessandra Mussolini , Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Renato Biancardi.

grande fratello vip, la finale di martedì 19 maggio

Martedì 19 maggio Ilary Blasi condurrà la finale dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare gli ultimi giorni dei concorrenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Dopo la penultima puntata, Raul Dumitras e Raimondo Todaro sono attualmente al televoto per il quinto e ultimo posto da finalista. La conduttrice aprirà l'appuntamento svelando l’esito del ballottaggio. Già in finale gli altri cinque inquilini (FOTO): Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Renato Biancardi.

Nella semifinale, andata in onda venerdì 15 maggio, Francesca Manzini ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata del piccolo schermo nello scontro diretto con Adriana Volpe. Poco dopo l’uscita dalla casa, l’imitatrice ha commentato la sua eliminazione in un filmato condiviso dal profilo Instagram del reality-show: “Son felice perché non reggevo più”.

L’ex inquilina ha aggiunto: “Soprattutto perché difendersi sempre vuole dire anche un po’ giustificarsi e non mi devo proprio giustificare da nessuno e da niente. E non mi devo neanche spiegare. Sono esistita, ci sono stata e sono felice di aver fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda”.