Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni della finale

Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Renato Biancardi sono i cinque inquilini già finalisti. Raimondo Todaro e Raul Dumitras al televoto. Alla conduzione Ilary Blasi. In studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buoamici
Ilary Blasi (FOTO) condurrà l’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip. Raimondo Todaro e Raul Dumitras si stanno sfidando al televoto. Cinque concorrenti hanno già staccato un biglietto da finalista: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Renato Biancardi.
grande fratello vip, la finale di martedì 19 maggio
Martedì 19 maggio Ilary Blasi condurrà la finale dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare gli ultimi giorni dei concorrenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Dopo la penultima puntata, Raul Dumitras e Raimondo Todaro sono attualmente al televoto per il quinto e ultimo posto da finalista. La conduttrice aprirà l'appuntamento svelando l’esito del ballottaggio. Già in finale gli altri cinque inquilini (FOTO): Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Renato Biancardi.
Nella semifinale, andata in onda venerdì 15 maggio, Francesca Manzini ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata del piccolo schermo nello scontro diretto con Adriana Volpe. Poco dopo l’uscita dalla casa, l’imitatrice ha commentato la sua eliminazione in un filmato condiviso dal profilo Instagram del reality-show: “Son felice perché non reggevo più”.
L’ex inquilina ha aggiunto: “Soprattutto perché difendersi sempre vuole dire anche un po’ giustificarsi e non mi devo proprio giustificare da nessuno e da niente. E non mi devo neanche spiegare. Sono esistita, ci sono stata e sono felice di aver fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda”.
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Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è la terza finalista
Inoltre, stando a quanto comunicato dal sito del Grande Fratello Vip, i concorrenti finalisti si esibiranno con le loro performance più memorabili: Antonella Elia e Adriana Volpe proporranno la La notte è piccola delle Gemelle Kessler, Antonella Mussolini e Lucia Ilardo si esibiranno sulle note di Tokyo Night e i ragazzi saranno i Blues Brothers. Inoltre, i concorrenti saranno anche protagonisti della sigla di apertura, guidata da Raimondo Todaro.
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Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere