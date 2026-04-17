Moda, 20 scarpe di tendenza per la Primavera 2026. FOTO

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LA STAGIONE DELLE SLINGBACK - Le slingback sono ovunque, da prima dell'inizio della primavera. Nel 2026 hanno dominato tutte le passerelle, da Milano a New York. Eleganti e versatili sono state rivisitate in senso ultra femminile da Anthony Vaccarello per Saint Laurent che ha rielaborato le calzature preferite del fondatore del brand, Yves, in versione affilata, con la punta lunga e il tacco alto e sottile.

Paris Fashion Week, Madonna e Bella Hadid alla sfilata P/E 2026 di Saint Laurent. FOTO