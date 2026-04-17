Moda, 20 scarpe di tendenza per la Primavera 2026. FOTO

Moda, 20 scarpe di tendenza per la Primavera 2026, dalle sneakers soft ai mocassini. FOTO
Con le temperature miti è arrivato il momento di mettere i piedi in primo piano, meglio se a vista, tra le trasparenze delle scarpe di tendenza di questa stagione (con inserti di mesh e di pvc). I prossimi mesi saranno all'insegna dello stile audace e della comodità. I designer puntano sulle scarpe flat e sui tacchi kitten. Con qualche eccezione. Ecco una selezione di modelli da indossare subito.
A cura di Vittoria Romagnuolo