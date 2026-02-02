Moda, arrivano le Birkenstock da sposa in collaborazione con Danielle FrankelSpettacolo
Il brand di moda sposa newyorkese ha rivisitato tre modelli iconici di sandali rendendoli adatti al grande giorno. La capsule è in vendita da metà febbraio e ha già conquistato tutti, non solo chi andrà all'altare
I bridal trend del 2026 hanno messo in evidenza il desiderio di eleganza e libertà delle spose che, nel loro giorno più bello vogliono sentirsi speciali ma vogliono anche godersi ogni momento delle loro nozze, dimenticandosi di abiti e scarpe difficili da portare.
La capsule che segna la collaborazione inedita tra Birkenstock e Danielle Frankel risponde a tutte queste esigenze con stile.
Annunciata sui social da pochi giorni, è già entrata nel mirino di chi si deve sposare ma anche di chi, semplicemente, vuole aggiungere alla propria collezione di scarpe un modello unico che, c'è da scommettere, andrà presto a ruba.
Cinque modelli (più uno in raso nero)
Dal 12 febbraio su daniellefrankelstudio.com arriverà la capsule di Birkenstock con Danielle Frankel che ripensa i modelli iconici del marchio di sandali tendesco in chiave sposa.
La collaborazione ha per oggetto tre modelli specifici del marchio che ha reso popolari nel mondo i sandali con la suola anatomica in sughero: Madrid, Arizona e Boston.
La capsule ripensa i modelli rifacendoli in bianco, più precisamente, nella tonalità di bianco perlato molto amata dalla designer di abiti da sposa newyorkese Danielle Frankel Hirsch.
Naturalmente, non si tratta solo di un'operazione cromatica. I sandali della capsule fanno pensare alle spose in tutta la loro estetica.
I materiali sono pregiati, oltre alla pelle, ci sono raso e chiffon. Le decorazioni sono di stoffa, ma ci sono anche le perle. Tutto raffinatissimo e comodo, all'insegna del romanticismo e della libertà di godersi ogni momento di una giornata che può risultare faticosa.
Non è infrequente per le spose un cambio di scarpa durante il matrimonio. Le Birkenstock di Danielle Frankel mettono insieme comfort e stile.
Inoltre, i vari modelli (sul sito ce ne sono cinque in bianco più una special edition di satin nero) sono fatti per essere indossati sempre, di giorno e di sera, anche dopo il wedding day. Per questo tra gli acquirenti ci sarà anche chi non ha in programma di sposarsi.
Le spose cercano stile e comfort
Al momento la capsule Birkenstock & Danielle Frankel è in pre-ordine, con le spedizioni che partiranno dalla data ufficiale della messa in vendita, il 12 febbraio, in tempo per San Valentino.
Alcuni modelli possono essere personalizzati, anche se il procedimento allunga i tempi di consegna. I sandali sono realizzati in Germania e rifiniti nel Sud della Francia.
La campagna fotografica che accompagna il lancio dei prodotti, scattata da Stas Komarovski, riproduce l'atmosfera di una presentazione in atelier, con le modelle in abito da sposa che sfilano tra due ali di pubblico e calzano sandali bassi.
Le decorazioni sono così belle da non doversi preoccupare dello styling, anzi. Danielle Frankel ha scelto strategicamente degli abiti da sposa che mettono in risalto le calzature. Dagli abiti midi a quelli più corti sul davanti a look coi pantaloni a sigaretta, lunghi fino alla caviglia.
L'abito da sposa, da tempo non è più un capo legato alla tradizione. Le spose cercano l'autenticità e vogliono essere se stesse anche quando vanno all'altare. Danielle Frankel ha presentato circa cento bozzetti a Birkenstock (fonte Vogue) prima di avviare la collaborazione e l'azienda ha voluto che la stilista si recasse in azienda per vedere come si fabbricano i sandali bestseller. Prima di ripensarli, bisogna conoscerne i segreti per offrire il meglio agli acquirenti.
Pellami e tessuti pregiati, dettagli ricercati, design che guarda sempre di più al passato. Tacchi? Altissimi e affilati. La scarpiera fa spazio agli stivali ma non si svuota di sandali, mules e calzature senza punta. Anche se le temperature scendono, i piedi restano in parte scoperti. Così dicono i designer da Milano a Parigi A cura di Vittoria Romagnuolo