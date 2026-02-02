Cinque modelli (più uno in raso nero)

Dal 12 febbraio su daniellefrankelstudio.com arriverà la capsule di Birkenstock con Danielle Frankel che ripensa i modelli iconici del marchio di sandali tendesco in chiave sposa.

La collaborazione ha per oggetto tre modelli specifici del marchio che ha reso popolari nel mondo i sandali con la suola anatomica in sughero: Madrid, Arizona e Boston.

La capsule ripensa i modelli rifacendoli in bianco, più precisamente, nella tonalità di bianco perlato molto amata dalla designer di abiti da sposa newyorkese Danielle Frankel Hirsch.

Naturalmente, non si tratta solo di un'operazione cromatica. I sandali della capsule fanno pensare alle spose in tutta la loro estetica.

I materiali sono pregiati, oltre alla pelle, ci sono raso e chiffon. Le decorazioni sono di stoffa, ma ci sono anche le perle. Tutto raffinatissimo e comodo, all'insegna del romanticismo e della libertà di godersi ogni momento di una giornata che può risultare faticosa.

Non è infrequente per le spose un cambio di scarpa durante il matrimonio. Le Birkenstock di Danielle Frankel mettono insieme comfort e stile.

Inoltre, i vari modelli (sul sito ce ne sono cinque in bianco più una special edition di satin nero) sono fatti per essere indossati sempre, di giorno e di sera, anche dopo il wedding day. Per questo tra gli acquirenti ci sarà anche chi non ha in programma di sposarsi.