Hocus Pocus 2, la recensione del film Disney

Dopo 29 anni la Candela dalla fiamma nera si riaccende e le sorelle Sanderson tornano protagoniste nel sequel Hocus Pocus 2, dal 30 settembre su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy vestono ancora una volta i panni delle tre diaboliche e adorabili streghe del 17° secolo nel nuovo film diretto da Anne Fletcher che ricorda con nostalgia e divertimento il cult di Halloween del 1993.

Hocus Pocus 2: la sinossi approfondimento Il trailer di Hocus Pocus 2: tornano le sorelle Sanderson Alcune leggende non muoiono mai… Nella Salem di oggi fervono i preparativi per festeggiare la notte di Halloween quando, inaspettatamente, la Candela dalla Fiamma Nera viene riaccesa e le sorelle Sanderson tornano in vita dopo 29 anni piombando nel mondo attuale in cerca di vendetta. Tre studenti liceali devono provare a sabotare i loro piani ed evitare un nuovo caos provocato dalle streghe golose di bambini che possono usare i loro poteri per rovinare la festa irrimediabilmente.

Il ritorno delle sorelle Sanderson GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Quando esce un remake o un sequel di un film che ha segnato un’epoca si prova sempre un misto di curiosità e paura nel sedersi in sala o davanti alla tv per vedere cosa è venuto fuori. Hocus Pocus è senza dubbio uno dei cult anni ’90 che ad Halloween o nel periodo natalizio la gente rivede volentieri. Un film per famiglie che offre un’avventura spensierata ed esilarante con un pizzico di magia. Ebbene, il sequel è un esperimento riuscito che rende omaggio all’originale pur avendo una sua identità. Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy appaiono in perfetta forma e sembrano non aver mai abbandonato i panni delle eccentriche e brillanti streghe di Salem. I costumi e il make up fedeli al primo film ci riportano indietro nel tempo fin dalla loro prima apparizione e la recitazione, basata molto sulla mimica e la gestualità oltre che sulle battute pungenti e spassose, conferma la potenza dei tre personaggi dalla forte presenza scenica e trascinante. In particolare non potrete resistere alle sorelle Sanderson calate nel nostro mondo, quando entrano in un supermercato in cerca di pozioni magiche o si ritrovano in mezzo a un concorso cosplay e devono trovare alternative alla scopa tradizionale in un negozio di tecnologia.

Un sequel divertente e nostalgico La sceneggiatura di Hocus Pocus 2 è semplice ma efficace per offrire al pubblico un film per tutti, per un divertimento condiviso e leggero che tuttavia propone situazioni e battute intelligenti e non demenziali o banali. Scene dal primo film sono inserite in modo funzionale e sono tante le citazioni, come anche la presenza di vecchi ritorni ben amalgamati con new entry del cast. Vecchio e nuovo convivono armoniosamente per una commedia tenera e di intrattenimento che fa riflettere anche su temi come il bullismo e l’amicizia. La CGI non invade lo schermo in modo eccessivo e l’atmosfera anni ’90 continua ad esistere. Alcuni momenti musical animano la scena e mantengono il ritmo dinamico richiamando anch’essi il passato. In una scena sembra di rivivere Thriller di Michael Jackson e in un’altra un riferimento a Bollywood nei colori e nei balli di gruppo è facilmente intuibile. Tra pozioni, incantesimi, magia e contaminazioni tra antico e moderno il divertimento è assicurato.

