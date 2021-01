La rubrica di 100x100CINEMA dedicata al brivido ci porta alla scoperta di "Haunt - La Casa del terrore", lo slasher movie in onda in prima tv giovedì 28 gennaio su Sky Cinema Suspense

Per Jean Cocteau, “ cinema è morte al lavoro”

E la casa del terrore è la dimora della nera signora. Trapani, chiodi, fiamme ossidriche, martelli sono utensili per costruire la paura, strumenti per edificare il tempio del male. Un’architettura maligna per una pellicola ambientata nell’Illinois, il giorno di Halloween. E già sulle pareti si proietta l'ombra di Michael Myers. Perché il film è un'odissea nel genere slasher. Quindi tanta paura in stile anni Ottanta.

Tra la testa del centipede umano e la notte dei morti viventi, 6 teenager cercano il piacere del brivido, ma Cappuccetto rosso e i suoi amici finiscono nella tana del lupo

Certo sembra tutto uno scherzo. Un incubo di cartapesta con ragni finti scheletri di plastica, cervelli di gomma. Ma e uno scherzo che inchioda e uccide.

Finte uscite di sicurezza, stanze degli specchi, porte sull’inferno, scale sull’abisso, ascensori per l’inferno . la mappa del malevolo edifico è costellata di trappole più letali di quelle di Saw-L’enigmista

Un autentico tunnel dell’orrore prodotto da Eli Roth. Un luna park del dolore in cui la maschera è il volto. Un circo in cui clown non fanno ridere. Si sa, i pagliacci sono sempre tristi. O molto cattivi