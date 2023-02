Winnie the Pooh Blood and Honey, regista vuole fare tartarughe Ninja

Rhys Frake-Waterfield, colui a cui si deve la versione dell'orrore delle storie di A. A. Milne con protagonista l'orsetto giallo, sta reinterpretando in salsa sanguinolenta una buona fetta dell'immaginario infantile delle attuali generazioni di quarantenni. In una recente intervista ha svelato i suoi desiderata: rifare a suo modo Le tartarughe Ninja e I Teletubbies. Ci sarà da ridere. Anzi no: ci sarà da tremare. Ma non temete: le leggi del copyright non glielo permetteranno ancora per decenni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey, la pellicola horror con cui viene fatto a pezzi l'immaginario infantile del tenero orsacchiotto giallo ghiotto di miele, ha deciso di diventare il serial killer delle icone fanciullesche dei quarantenni di oggi.

Rhys Frake-Waterfield dopo la versione dell'orrore delle storie di A. A. Milne vuole continuare nella sua missione sanguinaria. In una recente intervista ha svelato i suoi desiderata: rifare a suo modo Le tartarughe Ninja e I Teletubbies. Ci sarà da ridere. Anzi no: ci sarà da tremare. E da piangere, per i più nostalgici dell’innocenza targata infanzia.

Ma comunque i fan de Le tartarughe Ninja e I Teletubbies per adesso non dovranno temere: le leggi sul copyright non permetteranno a Frake-Waterfield di fare a Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo, Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa e Po quello che ha fatto a Winnie e Pimpi.



Proprio a causa della legge sul copyright vigente negli Stati Uniti, con l’opera di A. A. Milne ha potuto procedere (poiché parliamo di scritti che risalgono al 1926).



Perri Nemiroff del magazine statunitense Collider ha intervistato il regista, approfondendo il discorso di come si possono e di come invece non si possono utilizzare opere di dominio pubblico. Il giornalista ha poi posto a Frake-Waterfield la seguente domanda: "Quale opera esistente vorrebbe rileggere in chiave horror, se solo le leggi sul copyright glielo permettessero?". E lui ha risposto così: “Ultimamente sono stato davvero entusiasta di Teenage Mutant Ninja Turtles perché penso che la storia abbia comunque un sottotono molto orribile perché sono queste metà umane e metà tartarughe che vivono nelle fogne che hanno un re dei topi che seguono, e poi escono dalla fogna con le armi. [Ride] Tutto inizia a collegarsi a me. Quindi mi piacerebbe farlo. Mi piacerebbe averli come in un vicolo a fare a pezzi le persone, darle in pasto al loro re dei topi con la pizza o qualcosa del genere. Spero di poterne ottenere i diritti d'autore, ma non so se posso”.