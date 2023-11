Winnie The Pooh horror 2, 1° sguardo al mostro protagonista del sequel

È stato mostrato in esclusiva dal magazine "The Hollywood Reporter" il primo terrificante primo piano dell'orso protagonista della favola horror firmata da Rhys Frake-Waterfield e Scott Jeffrey, i quali hanno deciso di alzare la posta e il budget per il sanguinoso sequel del loro inaspettato grande successo a basso budget che vede l’orsacchiotto di A. A. Milne diventare un feroce serial killer

È stato mostrato in esclusiva dal magazine The Hollywood Reporter il primo terrificante primo piano dell'orso protagonista della favola horror firmata da Rhys Frake-Waterfield e Scott Jeffrey, i quali hanno deciso di alzare la posta e il budget per il sanguinoso sequel del loro inaspettato grande successo a basso budget che vede l'orsacchiotto di A. A. Milne diventare un feroce serial killer. Ecco come sarà il protagonista di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2, di cui avete un assaggio nel post che trovate in fondo a questo articolo.

Nel 2023 ha fatto molto parlare di sé il film slasher britannico a micro-budget

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, reso un cult fin dai titoli dei giornali internazionali quando è stato rilasciato a febbraio 2023, è stato un vero e proprio caso. Trattasi del primissimo film della storia che vede Pooh e Pimpi, i due dolci personaggi delle storie nate dalla penna dello scrittore di libri per l’infanzia A. A. Milne, come assassini psicopatici, assettati di sangue.

Quel film ha guadagnato quasi 6 milioni di dollari a livello internazionale, una somma incredibile per una pellicola che era stata inizialmente destinata solo per il mercato digitale. È stato messo “in cima alla lista dei lungometraggi con il miglior rapporto budget-incasso”, fa sapere Alex Ritman in un recente articolo su THR.

Il creatore e regista Rhys Frake-Waterfield assieme al produttore Scott Jeffrey (che compongono il duo dietro la prolifica etichetta horror a micro-budget Jagged Edge Productions) hanno mostrato in anteprima esclusiva a The Hollywood Reporter l’immagine di Pooh del sequel e hanno parlato del futuro del franchise.



L’immagine con il primo piano di un inedito Winnie-the-Pooh sanguinario è nel post di X che trovate in fondo a questo articolo.