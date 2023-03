8/11

Prima ancora, Winnie the Pooh era stato usato anche in relazione al nervosismo, sempre più evidente, per le politiche restrittive di Pechino sulla pandemia di Covid. Sempre su Twitter, si era diffuso un breve video che ritraeva una tazza di cappuccino con in cima un dolce gelatinoso a forma di Winnie The Pooh che dorme beato: con un cucchiaino l'autore del video cercava di "svegliare", ovviamente senza riuscirci, il simpatico orsacchiotto, con movimenti via via più energici