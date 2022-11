Il presidente cinese ha fatto visita alle Forze Armate per sollecitare i militari a concentrare tutte le energie sulla capacità di combattimento in guerra, mentre aumentano i fattori di instabilità e di incertezza nella sicurezza della Cina

Una visita al Comando Operativo Congiunto, nella veste di presidente della Commissione Militare Centrale, organo di comando delle Forze Armate cinesi, per mandare un messaggio forte ai suoi uomini e forse anche al mondo intero. Il presidente cinese, Xi Jinping, in abiti militari, è tornato a sollecitare l'Esercito Popolare di Liberazione cinese a concentrare "tutte le sue energie" sulla capacità di combattimento in guerra, mentre aumentano i fattori di instabilità e di incertezza nella sicurezza della Cina.