Xi Jinping a Biden: "Dobbiamo comunicare, il mondo oggi non è pacifico"

La Cina "è pronta a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti". Lo sostiene il presidente Xi Jinping, alla guida del Pcc con un terzo e inedito affidatogli domenica, in un messaggio letto alla cena di gala annuale del National Committee on Us-China Relations (Ncuscr) al Plaza di New York, secondo il network statale Cctv.

La lettera del leader cinese

A metà novembre, in occasione del G20 a Bali, in Indonesia, Xi potrebbe avere il primo faccia a faccia in presenza con il presidente americano Joe Biden. Cina e Stati Uniti devono "trovare il modo di andare d'accordo" per salvaguardare la pace e lo sviluppo nel mondo che "oggi non è né pacifico né tranquillo", ha scritto Xi nella lettera di congratulazioni all'organizzazione no-profit, in quelle che sono le sue prime osservazioni dopo il XX Congresso nazionale del Pcc. "In quanto grandi potenze, il rafforzamento della comunicazione e della cooperazione tra Cina e Stati Uniti aiuterà ad aumentare la stabilità e la certezza globali e a promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo", ha aggiunto il presidente cinese. In questo modo "non sarà solo un bene per entrambi i paesi, ma anche per il mondo", ha scritto Xi.