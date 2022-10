Cina, il futuro economico del Paese dopo il Congresso

Confermato per il suo terzo mandato consecutivo, Xi Jinping ha scelto di circondarsi solo di fedelissimi nel comitato permanente del Politburo. Intanto, il dato sul Pil del Paese cresce, superando le aspettative. Il commento degli esperti a Sky TG24 Business. Guarda il video

Il ventesimo Comitato centrale ha deciso: Xi Jinping sarà a capo della segreteria generale del Partito Comunista cinese per il terzo mandato consecutivo. Un evento storico. Xi è al potere ininterrottamente dal 2012 e continuerà a essere leader incontrastato del Dragone per i prossimi cinque anni. Come sarà l’economia cinese sotto il suo potere?