Cina, ex presidente Hu Jintao portato fuori dal Congresso Pcc. VIDEO

L'allontanamento dell'anziano ex leader cinese dall'aula della Grande Sala del Popolo e rimasta senza spiegazioni e non è stata ripresa dalle telecamere dei media statali di Pechino

Dopo uno scambio verbale di circa un minuto, in cui Hu ha parlato brevemente con Xi e il premier Li Keqiang, è stato condotto fuori. Xi è stato filmato mentre teneva dei fogli sulla scrivania mentre Hu cercava di afferrarli. Hu ha dato una pacca sulla spalla di Li mentre se ne andava, con la maggior parte della leadership che guardava fissa verso la platea. Il congresso si è chiuso dopo 7 giorni di lavori, principalmente a porte chiuse, ma l estromissione dell'ex presidente si è svolta poco prima che i quasi 2.300 delegati votassero all'unanimità il sostegno alla leadership di Xi come "nucleo" dell'intero partito.

Xi verso il terzo mandato alla guida del Pcc

Non è chiaro cosa abbia causato la decisione, se sia stata l'opposizione al potere di Xi o un semplice sfortunato inciampo finito sotto i riflettori. Fatto sta che la ricerca per 'Hu Jintao' sulla piattaforma Weibo, il Twitter cinese, è apparsa censurata dal Great Firewall e non è risultata tra le storie virali, malgrado le prime 20 news fossero legate al congresso. Xi si avvia a ricevere domenica 23 ottobre, in occasione della prima sessione del XX Comitato centrale, un inedito terzo mandato alla guida del partito.