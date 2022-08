10/12 ©Getty

Militarmente la Cina partirebbe in vantaggio rispetto alla più piccola Taiwan. Per fare un esempio, come riporta la Bbc su dati dell'International Institute for Strategic Studies, Pechino può contare su 965mila forze armate a terra e 260mila per la flotta marina. I numeri di Taipei, negli stessi settori, scendono a 94mila e 40mila. Tuttavia, ricorda sempre Hodges su Repubblica, un conflitto tra i due Paesi rischierebbe di destabilizzare tutta l'area geografica, provocando potenzialmente gli interventi di Australia e Giappone in sostegno a Taiwan