Taiwan, media: Pelosi attesa in serata. Cina: Non staremo a guardare

Secondo i media di Taipei la speaker della Camera Usa arriverà tra il 2 e il 3 agosto. Pechino non ci sta e preannuncia ritorsioni contro l’isola, che considera parte del suo territorio nazionale. La visita della terza carica americana rappresenta un inedito per la politica statunitense del XXI secolo: in 25 anni nessuno aveva mai compiuto un simile viaggio ascolta articolo Condividi

Ormai sembra certo: la speaker della Camera Nancy Pelosi sarà a Taiwan. Ci sono ancora dubbi però sulla data: alcune fonti taiwanesi parlano di un breve giro di incontri con le autorità dell’isola tra il 2 e il 3 agosto, mentre altri, tra cui la Cina, ipotizzano che sarà a Taipei giovedì 4. Una visita che rappresenta un inedito assoluto per la politica americana del XXI secolo, visto che l’ultimo rappresentante statunitense a mettere piede sull’isola era stato Newt Gingrich, anche lui presidente del Congresso americano, nel 1997. Sulla visita aleggia ancora una nube di mistero, visto che Pelosi non ha confermato la tappa a causa delle proteste della Cina, determinata a non dare alcun tipo di visibilità internazionale all’isola ribelle, che Pechino considera parte dell' “Unica Cina” ma che in realtà è indipendente sin dal 1949. “Vorremmo avvertire ancora gli Usa che la Cina è in attesa e che l'Esercito popolare di liberazione non starà a guardare”, ha dichiarato Zhao Lijian, portavoce del ministro degli Esteri di Pechino. “Se l'aereo di Pelosi ha davvero problemi di emergenza e deve atterrare da qualche parte durante il suo volo in Cina, i caccia dell'Esercito popolare di liberazione nella regione forniranno la sua protezione. Porteranno la delegazione negli aeroporti della Cina continentale per fornire un servizio e un'assistenza di livello mondiale, purché stia lontana dall'intoccabile linea rossa dello sbarco a Taiwan”, ha scritto il giornale cinese Global Times.

Le tappe del viaggio in Asia vedi anche Usa Weekly News, Biden-Xi: un lungo colloquio sulla sicurezza mondiale La speaker della Camera è infatti in viaggio per un lungo tour in Estremo Oriente, dove visiterà Giappone, Corea del Sud, Singapore e Malaysia. Scopo di questo viaggio è “riaffermare l'impegno irremovibile degli Stati Uniti nei confronti di alleati e amici nell'Indo-Pacifico”. Pace, sicurezza, crescita economica, commercio internazionale, cambiamento climatico e diritti umani saranno al centro delle discussioni durante le visite. “Un Indo-Pacifico libero e prospero gioverà non solo agli Stati Uniti ma anche al mondo intero”, ha dichiarato Pelosi.

La visita a Taiwan e la risposta americana approfondimento Perché la Cina vuole Taiwan? Motivi dietro scontro con gli Usa. FOTO Un’eventuale arrivo a Taiwan porterebbe sicuramente a un incontro con la presidente Tsai Ing-wen che, da parte sua, non ha confermato né rilasciato dichiarazioni in merito alla visita della speaker statunitense. A Washington, intanto, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha dichiarato in conferenza stampa come “niente sia cambiato nella politica degli Stati Uniti verso Taiwan, non ne sosteniamo l’indipendenza. Questo però non significa che Pelosi non possa avere il diritto di visitare Taipei: Pechino sa che negli Stati Uniti vige la separazione dei poteri e la Camera è un ramo indipendente”. Fonti americane sostengono che sia il Pentagono che la Casa Bianca siano contrari alla visita di Pelosi a Taiwan, visti i recenti contatti del presidente Joe Biden con l'omologo cinese Xi Jinping e la richiesta americana a Pechino di non intervenire nel conflitto in Ucraina. Tuttavia gli statunitensi sono pronti ad ogni evenienza: per questo la portaerei Usa Ronald Reagan e il suo gruppo d'attacco si sono riposizionati nelle ultime ore nei pressi dell’isola nel Mar delle Filippine, a est del Canale di Bashi. Una posizione che, secondo il Liberty Times di Taipei, può garantire un’adeguata copertura alla visita di Pelosi.

L’irritazione della Cina leggi anche La Cina agli Usa: esercito non starà a guardare se Pelosi va a Taiwan La risposta di Pechino non si è fatta attendere. Nella notte le autorità cinesi hanno deciso di bloccare l'import di beni alimentari da oltre 180 imprese di Taiwan: una mossa che, secondo i media di Taipei, “causerà un duro colpo all'industria alimentare locale, come agricoltura e pesca”. Nel frattempo, sono stati anche avvistati nei cieli dell’isola 4 caccia J-16 eseguire manovre tattiche toccando ripetutamente la linea mediana, un evidente atteggiamento provocatorio che si somma allo stazionamento della portaerei Shandong nell’Hainan, insieme a diversi jet da combattimento.