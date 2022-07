Usa Weekly News, Biden-Xi: un lungo colloquio sulla sicurezza mondiale

5/17 ©Getty

Mike Pence – L’ex VP ha riconosciuto che tra lui e Donald Trump ci possono essere differenze di approccio e ha esortato i Repubblicani a guardare avanti per vincere le elezioni di midterm. “Non so se io e il presidente siamo in disaccordo su delle questioni, ma potremmo differire sull'obiettivo”, ha affermato Pence. “Credo davvero che le elezioni riguardino il futuro e che sia essenziale in un momento in cui così tanti americani stanno soffrendo, così tante famiglie stanno lottando, che non cediamo alla tentazione di guardare indietro”, ha aggiunto Pence