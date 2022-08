Taiwan, Pelosi: “Veniamo in amicizia e pace nella regione”. Ira cinese

La speaker della Camera americana nella sua storica visita a Taipei dice: "Non abbandoneremo il nostro impegno verso l’isola”. La presidente Tsai: “Taiwan non si tirerà indietro per le minacce militari”. Pechino ha schierato i jet e promette “azioni mirate”. Intanto annuncia lo stop all'export di sabbia naturale verso Taiwan, materia fondamentale per la produzione di semiconduttori ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo "Veniamo in amicizia a Taiwan, veniamo in pace nella regione”. La presidente della Camera americana Nancy Pelosi ha esordito così parlando nel primo incontro della sua visita a Taipei che ha scatenato la durissima reazione della Cina (LE POSSIBILI CONSEGUENZE). Al Legislative Yuan, il parlamento dell'isola, Pelosi è stata ricevuta dal vicepresidente Tsai Chi-Chang, che ha ringraziato per l'accoglienza rimarcando l'importanza dei legami tra Washington e Taipei, anche alla luce del CHIPS Act, che offrirà sussidi per oltre 52 miliardi di dollari per la produzione di chip. L'ultima visita di uno speaker del Congresso Usa al parlamento di Taipei è del 1960.

Pelosi a Tsai: non rinunceremo ad impegno verso Taiwan leggi anche Pelosi a Taiwan: "Qui per sostenere democrazia". Cina: "Azioni mirate" Pelosi ha poi incontrato la presidente Tsai Ing-wen, dopo aver ricevuto un'onorificenza per gli sforzi profusi nella collaborazione tra Washington e Taipei. Gli Stati Uniti "non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di Taiwan”, ha assicurato la speaker della Camera Usa. Tsai, da parte sua, ha detto di ritenere Pelosi "una autentica amica" di Taiwan, rimarcando che l'isola "è un partner affidabile degli Usa" e che "nessuna minaccia militare ci potrebbe far arretrare". Tsai ha ringraziato Pelosi per il suo sostegno ai valori democratici e ha affermato di essere impegnata a lavorare con gli Stati Uniti sulla sicurezza nello Stretto di Taiwan e nella più ampia regione Indo-Pacifica. Pelosi, da parte sua, ha assicurato il supporto bipartisan del Congresso alla causa di Taiwan.

Visita storica approfondimento Viaggio di Pelosi a Taiwan, le possibili conseguenze per Cina e Usa La visita a Taiwan rende la Pelosi la personalità istituzionale Usa di più alto livello a recarsi nell'isola negli ultimi 25 anni, pur avendo causato le ire della Cina che ha definito la mossa una violazione della politica della Unica Cina e una "interferenza inaccettabile" negli affari interni della Cina. Tsai, nel suo intervento, ha anche promesso di approfondire la cooperazione economica e la resilienza della catena di approvvigionamento con gli Stati Uniti, poco dopo aver consegnato alla sua illustre ospite, che non ha nascosto la sua sorpresa e il suo apprezzamento, l'Ordine delle nubi propizie con lo speciale Gran Cordone, una onorificenza che viene normalmente data ai cittadini taiwanesi per i servizi alla società, ma che può anche essere assegnata agli "stranieri per la promozione delle relazioni diplomatiche". "Siamo veramente grati per aver fatto questa visita a Taiwan e per mostrare il fermo sostegno del Congresso degli Stati Uniti a Taiwan", ha aggiunto Tsai.

Tsai: Taiwan non si tirerà indietro per le minacce militari vedi anche Perché la Cina vuole Taiwan? Motivi dietro scontro con gli Usa. FOTO Taiwan non cederà di fronte alle minacce militari: la presidente Tsai Ing-wen ha assicurato che l'isola "non si tirerà indietro" nel mezzo della furia della Cina per la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi, che ha annunciato uno straordinario numero si esercitazioni militari aeree, navali e di tiro ad assediare l'isola. "Di fronte alle minacce militari deliberatamente accresciute, Taiwan non si tirerà indietro. Continueremo a mantenere la linea di difesa della democrazia", ha assicurato Tsai, parlando con accanto la speaker americana in merito alla prova muscolare decisa da Pechino. Cina: stop all'export di sabbia naturale verso Taiwan Intanto la Cina ha sospeso l'export di sabbia naturale verso Taiwan, assestando un duro colpo nell'immediato alla strategica produzione dell'isola di semiconduttori. La mossa, ulteriore ritorsione per la visita di Pelosi a Taiwan, è stata annunciata con una nota del Ministero del Commercio, secondo cui la decisione è stata presa "in linea con le rilevanti leggi e regolamenti”. Nel mentre il Ministero della Difesa di Taiwan ha condannato le esercitazioni militari su vasta scala intorno all'isola annunciate da Pechino come ritorsione, perchè in violazione delle regole Onu, come la violazione delle acque territoriali. "Alcune delle aree tracciate dalle manovre finiscono nelle acque territoriali di Taiwan", ha osservato il portavoce del ministero Sun Li-fang in una conferenza stampa, osservando che "questa è una mossa irrazionale per sfidare l'ordine internazionale". Le forze armate taiwanesi "difenderanno la sicurezza nazionale", ha aggiunto Sun.